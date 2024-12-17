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T.C. ÇATALCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/1098 Esas

DAVALILAR : BURCU KARAHAN - 12164196178 - VEDAT ve SEMRA oğlu/kızı, 24/09/1982 doğumlu,

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Bilirkişi Raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 14/01/2025 günü saat: 12:50 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerekmektedir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.