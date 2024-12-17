Giriş Tarihi: 18.12.2024 00:00
T.C. İSTANBUL 19. İCRA CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2024/26
KARAR NO : 2024/123
MÜŞTEKİ : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
VEKİLİ : Av. KÜBRA KAYRAK
SANIK : MAIA BAKURADZE, Vaja ve Nanı kızı 05/10/1960 Gürcistan doğumlu
SUÇ : Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 02/01/2024, 10/01/2024
SUÇ YERİ : İSTANBUL
KARAR TARİHİ : 30/09/2024
İstanbul 19. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2024/26 esas sayılı dosyasında Müşteki Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından Sanık Maıa Bakuradze aleyhine; "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden açılan davanın yargılaması neticesinde 30/09/2024 tarihliduruşmada verilen nihai kararla" sanığın 399,000,00.-TL, 404.000,00 TL, 434,000,00 TL ve 379.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMASINA" sanığın yokluğunda karar verilmiştir.
CMK'nun 272 ve devamı maddeleri uyarınca, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize, bir dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde karara karşı istinaf yoluna gidilebileceğinin, süresi içinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğinin
TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık Maıa Bakuradze'ye gerekçeli kararın tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur. 12/12/2024
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