T.C. İSTANBUL 19. İCRA CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/26

KARAR NO : 2024/123

MÜŞTEKİ : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

VEKİLİ : Av. KÜBRA KAYRAK

SANIK : MAIA BAKURADZE, Vaja ve Nanı kızı 05/10/1960 Gürcistan doğumlu

SUÇ : Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 02/01/2024, 10/01/2024

SUÇ YERİ : İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 30/09/2024

İstanbul 19. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2024/26 esas sayılı dosyasında Müşteki Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından Sanık Maıa Bakuradze aleyhine; "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden açılan davanın yargılaması neticesinde 30/09/2024 tarihliduruşmada verilen nihai kararla" sanığın 399,000,00.-TL, 404.000,00 TL, 434,000,00 TL ve 379.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMASINA" sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

CMK'nun 272 ve devamı maddeleri uyarınca, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize, bir dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde karara karşı istinaf yoluna gidilebileceğinin, süresi içinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğinin

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık Maıa Bakuradze'ye gerekçeli kararın tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur. 12/12/2024