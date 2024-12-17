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T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/365 Esas 12/12/2024

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Yenişehir mahallesi, Kuyucu Kerim mevkiinde bulunan 1170 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki malın taşınmaz hissedarları 1/18 hisse maliki Yorgi Karısı kızı Aryafrini Fredya, 1/18 hisse maliki Nikoli oğlu Armalos, 1/18 hisse maliki Nikoli oğlu Perikli, 1/18 hisse maliki Nikoli oğlu Harilaos, 1/18 hisse maliki Hürmüs kızı Hiriso, 1/18 hisse maliki Hürmüs kızı Kleanti, 1/18 hisse maliki Nikoli kızı İrini, 1/18 hisse maliki Hürmüs oğlu Andon, 1/18 hisse maliki Yorgi kızı İlya, 1/18 hisse maliki Hürmüs kızı Erifili, 1/18 hisse maliki Hürmüs kızı Vasiliki, 1/18 hisse maliki Nikoli oğlu Andonyos, 1/18 hisse maliki Nikoli kızı Hiriso, 1/3 hisse maliki Yorgi kızı Sofiya, 1/3 hisse maliki Yorgi kızı Hirisanti'nin gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.'nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2023/365 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 12/12/2024