2. İ L A N

T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/272 Esas 11/12/2024

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ahi Çelebi Mahallesi Çirozcular mevkiinde bulunan 474 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki 10 yıllık kayyımla idaresinin dolması sebebi ile taşınmaz hissedarları 5760/504000 hisse maliki Refia, 576/504000 hisse maliki Emin oğlu İhsan, 576/504000 hisse maliki Emin oğlu Refik, 576/504000 hisse maliki Ahmet oğlu Tevfik, 576/504000 hisse maliki Mustafa oğlu Cemal, 576/504000 hisse maliki Tevfik oğlu Rüştü, 576/504000 hisse maliki Sadık oğlu Ulvi, 576/504000 hisse maliki Sadık oğlu Halit, 576/504000 hisse maliki Necip oğlu İzzet, 576/504000 hisse maliki Necip oğlu Halit, 576/504000 hisse maliki Necip oğlu Rıza'nın gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu 2. ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2023/272 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur.