T.C.

KUŞADASI

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İ L A N

ESAS NO : 2023/884

KARAR NO : 2024/130

Mahkememizin 07/02/2024 tarih ve 2023/884E. 2024/130Karar sayılı kararı Sanık Bouba ve Nagnouma oğlu, 07/08/1998 GİNE doğumlu, 'İBRAHİMA KALİL TRAORE,'e açık adresi tespit edilememiş, bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Sanık Hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu (TCK.204/1 md)) suçundan açılan kamu davasında Mahkememizce HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği, işbu ilanın yayımlanmasından itibaren iki haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağı (Tebligat kanununun 31. Madde) tebliğden itibaren 14 gün içerisindemahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilip hakimetasdik ettirilmek suretiyle Söke Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği , süresinde itiraz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği, ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceğiilanen tebliğ olunur. 13/12/2024