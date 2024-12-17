İLAN

T.C. PAMUKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/210 Esas

DAVALI : MEHMET BULUT- Karadolap Mah. Kumru Merdiven Sk. No:24 İç Kapı No:3 Pamukova/ SAKARYA

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Sayın Davalı, Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davayı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres kayıt sistemine kayıtlı adresinizden tebligatların iade dönmesi sebebiyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 31/1 maddesi uyarınca işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebligat yapılmış sayılacağından; ilan tarihini takip eden sekizinci günden itibaren başlayacak iki haftalık süre içerisinde HMK 281. maddesi gereğince itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.