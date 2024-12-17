T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/187 Ort. Gid. Satış

Konu : İlanen tebliğ Satışına karar verilen, Sakarya ili, Söğütlü ilçesi, Yeniköy Mah. 155 ada, 5 parselde kayıtlı 6.386,79 m2 miktarlı tarla nitelikli taşınmazın 04/12/2024 tarihinde kıymet taktiri yapılmış, yapılan kıymet taktiri sonucu taşınmazın toplam değerinin 2.610.376,50 TL olduğu taşınmazın özellikleri hakkında Sakarya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2024/187 satış sayılı dosyasından gerekli bilginin edinilebileceği, kendisine tebligat yapılamayan ve adresi tespit edilemeyen hissedar Filiz YURTMAN - TC 444......12'ye ve Tuncay AKAR - TC 421.........06'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup,İş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 1 hafta sonra raporun tebliğ edilmiş sayılayacağı hususu ilanen duyurulur.