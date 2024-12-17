T.C. YALOVA

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLAN METNİ

ESAS NO : 2017/552KARAR NO : 2024/466

SANIK : RIYAM AL-SHAIKHLI, Farıs ve Maysaa kızı, 1993 IRAK doğumlu, Bahçelievler Mah. Muammer Aksoy Sok. B Blok No:14 Merkez/ YALOVA adresinde oturur.

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 03/04/2017

KARAR TARİHİ : 16/09/2024

Mahkememizin yukarıda zikredilen kararı ile tarafın mahkememize bildirdiği adreslere tebliğ edilememiş, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapma zorunluğu doğmuştur.

Sanığın üzerine atılı Hırsızlık suçunu işlediği anlaşılmakla, 5237 Sayılı TCK'nun 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saiki göz önünde bulundurularak eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nun 142/2-h maddesi uyarınca takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Yasal şartları oluşmadığından 5237 Sayılı TCK'nun 145/1 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Müştekinin zararı kovuşturma başlamadan giderildiğinden TCK'nin 168/1. maddesi uyarıncasanığın cezasından takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni olarakgöz önünde bulundurularak 5237 Sayılı TCK'nun 62/1. maddesi gereğinceverilen cezadan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararı ile 7242 sayılı kanunla yapılan değişiklikler sonrası oluşan durumuna göre, sanık hakkında TCK'nin 53/1-2-3. maddelerinin uygulanmasına,

Sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları ile dosyaya yansıyan maddi bir zararın bulunmayışı göz önünde bulundurularak 5271 sayılı CMK'nun 231/5 maddesi uyarınca takdiren sanık hakkında yukarıda belirtilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmış olması sebebiyle 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük olmadan geçirilmesine,

Sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmış olması sebebiyle 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi uyarınca denetim süresi içinde dava zaman aşımının durduğunun sanığa ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği taktirde 5271 sayılı CMK'nun 231/10 maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verilmesine,

Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde 5271 sayılı CMK'nun 231/11 maddesi gereğince hakkında mahkememizce verilen hükmün açıklanacağı hususunun sanığa ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

5271 sayılı CMK'nun 231/13 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmesine,

3 tebligat gideri 37,50 TL, tercüme gideri 490,00 TL olmak üzere toplam 527,50 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Türkçe bilmeyen sanığın ifadesi sırasında görevlendirilen tercüman hakkında takdir edilentoplam 900,00 TL tercüman giderinin 5271 sayılı CMK'nun 324/5 maddesi uyarınca hazine üzerinde bırakılmasına,

Karar kesinleştiğinde 5320 sayılı kanunun 16. maddesi uyarıncakararın bir örneğin soruşturmada görev alan kolluk birimine gönderilmesine,

Dair, sanığa hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren, Cumhuriyet Başsavcılığı'na geliş tarihinden itibaren iki hafta içinde cezaevinde bulunanlar yönünden 5271 sayılı CMK'nın 263. Maddesi uyarınca zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek, cezaevinde bulunanların tahliye olması halinde veya cezaevinde bulunmayanlar yönünden ise CMK'nın 273. maddesi uyarınca mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilen bir dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak başvuru üzerine tutulacak ve hakime onaylattırılacak tutanak ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine istinaf kanun yolu açık olmaküzere, yasa yoluna gidilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği hususu bildirilmek suretiyle, Cumhuriyet Savcısı'nın katılımı ile mütalaaya uygun olarak verilen karar usule uygun olarak açıkça okunup anlatıldı." hususlarının ilanen tebliğine,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16/12/2024