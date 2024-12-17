T.C.

YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/43 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:30

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 12:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.: Konya İl, Yunak İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 108 Ada, 19 Parsel,Yüzölçümü : 13.631,00 m2Kıymeti : 954.170,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibiKonya İl, Yunak İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 181 Ada, 17 Parsel,Yüzölçümü : 58.007,98 m2Kıymeti : 4.060.558,60 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.