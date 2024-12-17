T.C.
YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/43 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/43 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri
: Konya İl, Yunak İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 108 Ada, 19 Parsel,
Yüzölçümü : 13.631,00 m2
Kıymeti : 954.170,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:30
Konya İl, Yunak İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 181 Ada, 17 Parsel,
Yüzölçümü : 58.007,98 m2
Kıymeti : 4.060.558,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 12:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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