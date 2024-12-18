T.C. AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/224 Esas 27/11/2024

Konu : İlan.

AKHİSAR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle; Davacı Dünya Varlık Yönetim Anonim Şirketi vekili tarafından dava konusu Ragıpbey mahallesi 1795 ada 68 parselde kayıtlı 3. Kat 7 nolu bağımsız bölüm ile ilgili olarak ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup,Davalılardan Mustafa Demiray'a yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyip tebligat yapılamadığından,

Davalı Mustafa Demiray'ın duruşma günü olan 21/01/2025 günü saat 10.05'de duruşmaya katılması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.