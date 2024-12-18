T.C. ANKARA 2. İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

T.C.

ANKARA2. İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN



ESAS NO : 2022/17565

KARAR NO : 2022/21238

Hakimliğimizin yukarıda esas-karar numarası yazılı 26.12.2022 tarihli Gerekçeli Kararı ile; İsa ve Sultan'dan olma, 15.03.1983 Yerköy doğumlu, Yozgat, Akdağmadeni, Oluközü mah/köy nüfusunda kayıtlı Hükümlü HAKAN İLENDEMLİ hakkında Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/05/2016 tarih, 2015/314 esas ve 2016/341 karar sayılı ilamına konu "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" suçundan oluşan 10 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyetin 5237 sayılı Kanun'un 51/7 maddesi gereğince AYNEN İNFAZINAkarar verilmiş, adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilememiş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması, tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükümlüye gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 4675 Sayılı Kanunun 6/5 ve son maddeleri gereğince hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile beyanda bulunmak suretiyle Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26.11.2024