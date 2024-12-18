T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: YUSUF BURUCU MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

2023/224 Esas

Yukarıda isimleri yazılı taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan Türk Medeni Kanunu 713. Maddesi gereği taşınmazın tescili davasında verilen ara karar uyarınca ; Yukarıda ismi yazılı davacı mahkememize sunduğu 27.06.2023 tarihli dava dilekçesi ile; Dava konusu Çanakkale ili Biga ilçesi Otlukdere köyünde kain 3.503,26 m2 yüzölçümüne sahip tarla vasfında olan 108 ada 114 parsel sayılı taşınmazın tamamının Maliye Hazinesi adına yapılan tapu kaydının iptali ile taşınmazın tamamının kazandırıcı zaman aşımına dayalı zilyetlikten dolayı davacı müvekkili adına tescilini talep etmiştir. Davaya konu taşınmazın tapuya tescili hususunda karar verileceğinden, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin (özel ve tüzel kişilerin ) TMK nun 713/4. Maddesi gereğince bu ilanın neşrinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurmaları hususu ilgililerine ilanen tebliğ olunur.