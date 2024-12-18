Giriş Tarihi: 19.12.2024 00:00
T.C.
BİRECİK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1240 Esas 17/12/2024
Konu : İlan Metni
İLAN METNİ
TMK.nun 713/4. Maddesi gereğince dava konusunun Şanlıurfa ili Birecik İlçesi, Dışlık mahallesi, 99 nolu parsel sayılı taşınmaz ile uzaktan yakından ilgi ve alakası bulunanların Mahkememizin yukarıda esas sayılı dava dosyasına 3 ay içerisinde müracaatta bulunmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazın TMK.nun 713. Maddesi gereğince tesciline karar verilebileceği hususu İLAN OLUNUR.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02141868