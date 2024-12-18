T.C. HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2015/1538-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 19/09/2024 tarih, 2015/1538 esas ve 2024/435 karar sayılı ilamı ile sanık İyat Abbas hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Mala Zarar Verme" suçundan zamanaşımı sebebiyle düşmesine karar verildiği, verilen kararın sanık İyat Abbas ve katılan Ayşe Koçak adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere, CMK' nun 273. maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere, karara karşı kanun yollarına başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği bildirilmekle verilen karar ilanen tebliğ olunur.