T.C. HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2014/1252-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 09/10/2024 tarih, 2014/1252 esas ve 2024/465 karar sayılı ilamı ile Sanıklar Mehmet Baci, Gökhan Gök, Satuf Baci, Mustafa Uzun hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan zamanaşımı sebebiyle düşmesine karar verildiği, verilen kararın sanıklar Mehmet Baci ve Satuf Baci'nin adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere, CMK'nın 273.maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere, karara karşı kanun yollarına başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği bildirilmekle verilen karar ilanen tebliğ olunur.