T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.25730444-2017/361-Ceza Dava Dosyası

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Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Sunduidagva ve Tsetsegmaa kızı, 1979 Moğolistan doğumlu Sanık NARANCHİMEG SUNDUİDAGVA hakkında 4 Yıl2 Ay müddetle hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halindeİstinaftalebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ileİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasayolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur 17/12/2024