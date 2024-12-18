Giriş Tarihi: 19.12.2024 00:00
T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2023/385-Ceza Dava Dosyası
KARAR NO : 2024/289
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 09/05/2024 tarihli ilamı ile SSÇ HUZEYFE PERTEV YENİSU hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasınakarar verilmiş olup, SSÇ HUZEYFE PERTEV YENİSU (Muhammed ve Yeşim oğlu, 30/07/2000 ÜMRANİYE doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17/12/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02141984