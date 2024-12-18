Giriş Tarihi: 19.12.2024 00:00
İLAN
T.C.
KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/1039 Esas
DAVALI : ZİYET KETA
Davacı Hadime İd tarafından davalı Ziyed Keta aleyhine açılan boşanma davasında davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü içeren ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; davaya ilişkin tüm savunmalarınızı ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz hususu ve duruşmanın 24/02/2025 günü saat: 10:00'a bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02141269