İLAN

T.C.

KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/1039 Esas

DAVALI : ZİYET KETA

Davacı Hadime İd tarafından davalı Ziyed Keta aleyhine açılan boşanma davasında davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü içeren ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; davaya ilişkin tüm savunmalarınızı ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz hususu ve duruşmanın 24/02/2025 günü saat: 10:00'a bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.