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Giriş Tarihi: 19.12.2024 00:00

T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C.
KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1039 Esas

DAVALI : ZİYET KETA
Davacı Hadime İd tarafından davalı Ziyed Keta aleyhine açılan boşanma davasında davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü içeren ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; davaya ilişkin tüm savunmalarınızı ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz hususu ve duruşmanın 24/02/2025 günü saat: 10:00'a bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02141269

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T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
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