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T.C.

SEFERİHİSAR

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/109 Esas

DAVALI : KAMİL EMRE ÇETİN-

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/01/2025günü

Duruşma Saati: 09:15

"Duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı" hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.