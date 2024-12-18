Giriş Tarihi: 19.12.2024 00:00
İLAN
T.C.
SEFERİHİSAR
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/109 Esas
DAVALI : KAMİL EMRE ÇETİN-
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 16/01/2025günü
Duruşma Saati: 09:15
"Duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı" hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02141774