T.C. SİLİFKE1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.44265007-2020/465-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin 13/03/2024 tarih, 2020/465 Esas 2024/343 Karar sayılı ilamı ile MAHKUMİYET kararı verilen Patrick ve Jean oğlu, 03/11/1939 ALLOA doğumlu GERARD JOSEPH CONLAN hakkında verilen karar tüm aramalara ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan; 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.16.12.2024