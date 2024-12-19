T.C.

AKÇAABAT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası Trabzon İli

Düzköy İlçesi

Tepecik Mahalle 263 Ada 2 parsel 160,35 m² büyüklüğündeki parselintamamı Bahattin KÜÇÜKER Trabzon İli

Düzköy İlçesi

Tepecik Mahalle 263 Ada 3 parsel 502,77 m² büyüklüğündeki parselintamamı Mustafa AKDENİZ

Sayı :2024/771, 2024/772 13/12/2024Davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı BAHATTİN KÜÇÜKER, MUSTAFA AKDENİZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davaları nedeniyle;2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazın Bakanlık Makamının 16/04/2024 tarih 2024/36 Sayılı Kararı ile kamulaştırma işlemi yapılacaktır.İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlar hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıfbank Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

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