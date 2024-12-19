T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO Kamulaştırılan

taşınmazın

bulunduğu yer :

2024/349 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, 159 Ada, 2 Parseldekayıtlı toplam 2601 m2 lik taşınmaz

Malikin adı ve soyadı :FATMA DEMİRKIRAN vd.

2024/350 Esas :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, 161 ada 1 parselde kayıtlı toplam 2978 m2 lik taşınmaz

Malikin adı ve soyadı :BÜLENT BAKAR

2024/351 Esas :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, 162 ada, 1 parselde

kayıtlı toplam 12198 m2 liktaşınmaz

Malikin adı ve soyadı : AHMET KURT vd

2024/352Esas: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, 163 ada 9 parselde kayıtlı toplam 2179 m2 lik taşınmaz

Malikin adı ve soyadı : MUSTAFA YEĞİN vd

2024/354 Esas :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniçiftlik Köyü,162 ada , 7 parseldekayıtlı toplam 9689 m2 lik taşınmaz

Malikin adı ve soyadı : AYŞE OCAK

2024/355 Esas :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, 163 ada 1 parselde kayıtlı toplam 5914 m2 lik taşınmaz

Malikin adı ve soyadı : BİGA ÖNDER TARIM HAYVANCILIK TURİZM NAKLİYE VE TİC. LTD. ŞTİ.

2024/356 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniçiftlik Köyü,164 ada, 1 parselde kayıtlı toplam 12005 m2 liktaşınmaz

Malikin Adı Ve Soyadı:EMİNE ÖZER

2024/357 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, 165 ada 5 parseldekayıtlı toplam 4903m2 lik taşınmaz

Malikin Adı Ve Soyadı: HASAN KÜÇÜK

2024/358 Esas :Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, 165 ada 7 parseldekayıtlı toplam 4975 m2 lik taşınmaz

Malikin Adı Ve Soyadı: EMİNE YILMAZ

2024/359 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, 165 ada 8 parselde kayıtlı toplam 4316 m2 lik taşınmaz

Malikin Adı Ve Soyadı: EMİNE YILMAZ vd

2024/360 Esas : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, 165ada 10 parselde kayıtlı toplam 5882 m2 lik taşınmaz

Malikin Adı Ve Soyadı : ALAATTİN AKAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/349-350-351-352-354-355-356-357-358-359-360 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02142323