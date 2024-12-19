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Giriş Tarihi: 20.12.2024 00:00

T.C. NEVŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
T.C.
NEVŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/1299 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen ELMAS'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 244*****132
ADI SOYADI : ELMAS
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : RABİA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1912
DOĞUM YERİ : GÖREME
İKAMETGAH ADRESİ : -

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02140950

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T.C. NEVŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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