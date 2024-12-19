T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/655 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular/Atatürk Mahallesi

ADA NO : 145 + 159

PARSEL NO : 39 + 1

MALİKİN ADI VE SOYADI: AYŞE CAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/655 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2024

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