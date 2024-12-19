Giriş Tarihi: 20.12.2024 00:00
T.C. SİMAV 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/655 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Pazarlar ilçesi, Sofular/Atatürk Mahallesi
ADA NO : 145 + 159
PARSEL NO : 39 + 1
MALİKİN ADI VE SOYADI: AYŞE CAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/655 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02141812