Örnek No:55*
2024/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
T.C.
TRABZON
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/20 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Ortahisar İlçe, 1 NOLU ERDOĞDU Mahalle/Köy, 2378 Ada, 117 Parsel
Adresi : 1 Nolu Erdoğdu Ma. 2378 Ada 117 Parsel Ortahisar / TRABZON
Yüzölçümü : 1.347,85 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 18.792.200,00 TL
KDV Oranı : %20 Damga Vergisi Oranı:Binde 5,69 Tapu Alım Harcı:%2
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 11:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 11:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 11:21
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02142666