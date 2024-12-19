Örnek No:55*

T.C.

TRABZON

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 11:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 11:21

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Trabzon İl, Ortahisar İlçe, 1 NOLU ERDOĞDU Mahalle/Köy, 2378 Ada, 117 ParselAdresi : 1 Nolu Erdoğdu Ma. 2378 Ada 117 Parsel Ortahisar / TRABZONYüzölçümü : 1.347,85 m2İmar Durumu :VarKıymeti : 18.792.200,00 TLKDV Oranı : %20 Damga Vergisi Oranı:Binde 5,69 Tapu Alım Harcı:%2Kaydındaki Şerhler:

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