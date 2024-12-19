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Giriş Tarihi: 20.12.2024 00:00

T.C. TRABZON 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
TRABZON
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Ortahisar İlçe, 1 NOLU ERDOĞDU Mahalle/Köy, 2378 Ada, 117 Parsel
Adresi : 1 Nolu Erdoğdu Ma. 2378 Ada 117 Parsel Ortahisar / TRABZON
Yüzölçümü : 1.347,85 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 18.792.200,00 TL
KDV Oranı : %20 Damga Vergisi Oranı:Binde 5,69 Tapu Alım Harcı:%2
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 11:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 11:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 11:21

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02142666

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T.C. TRABZON 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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