ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/253 Esas

Davacı NEWLAND EUROPE B.V. tarafından davalılar OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU "DEVIDEND" aleyhine mahkememizde görülmekte olan Marka (Kullanmama nedeni ile iptal)'e ilişkin dava dosyasında davalı OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU "DEVIDEND" şirketinin Rusya'da bulunun adresine diplomatik yoldan yapılan tebligatın teslim alınmaması nedeni ile tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, Mahkememizce verilen 17.09.2024 tarihli ara karar gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı adına TÜRKPATENT nezdinde kayıtlı 2014/68208 sayılı markanın yalnızca 35. Sınıfta yer alan bütün hizmetler ile sınırlı olmak üzere iptalini ve sicilden terkinini talep ve dava ettiğine dair dava dilekçesinin tebliğ ile anılan davalının resmi kayıtlarda bulunan adreslerine tebligat yapılamaması ve yeni bir adresinde tespitinin olanaksız bulunması sebebiyle Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine 17.09.2024 tarihli ara karar evrakı ile karar verilmiştir.Anılan davalıya yargılama günü olan 30.01.2025 günü saat 09.35'de Mahkememiz duruşma salonunda duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yokluklarında yargılamaya devam edilerek bir karar verileceği ihtarı ile birlikte dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.19.09.2024

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