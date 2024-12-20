T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
T.C.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/1168 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/1168 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, İMRAHOR-3 Mahalle/Köy, 26238 Ada, 3 Parsel, B BLOK 8.KAT 8 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.
Adresi : Bağcılar Mahallesi, Koza-1 Caddesi, Nurol Residence B Blok No:128 Daire No:8 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 8.319 m² Arsa Payı : 3390/100000
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut+Ticaret+Bağ Evi alanında, Ayrık nizam, Hmax:38m yoldan toplam inşaat alanı 17.000 m² olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.
Kıymeti : 35.500.000,00 TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kira Şerhi : KİRA ŞERHİ 04/04/2001 y:2457 TRAFO YERİ OLARAK 99 YILLIĞINA TEK LEHİNE
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:13
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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