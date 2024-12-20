Örnek No:55*

T.C.

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1168 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:13

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, İMRAHOR-3 Mahalle/Köy, 26238 Ada, 3 Parsel, B BLOK 8.KAT 8 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.Adresi : Bağcılar Mahallesi, Koza-1 Caddesi, Nurol Residence B Blok No:128 Daire No:8 Çankaya / ANKARAYüzölçümü : 8.319 m² Arsa Payı : 3390/100000İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut+Ticaret+Bağ Evi alanında, Ayrık nizam, Hmax:38m yoldan toplam inşaat alanı 17.000 m² olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.Kıymeti : 35.500.000,00 TL KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Kira Şerhi : KİRA ŞERHİ 04/04/2001 y:2457 TRAFO YERİ OLARAK 99 YILLIĞINA TEK LEHİNE

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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