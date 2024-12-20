Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 21.12.2024 00:00

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.
ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/1168 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1168 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, İMRAHOR-3 Mahalle/Köy, 26238 Ada, 3 Parsel, B BLOK 8.KAT 8 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM SATILACAKTIR.
Adresi : Bağcılar Mahallesi, Koza-1 Caddesi, Nurol Residence B Blok No:128 Daire No:8 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 8.319 m² Arsa Payı : 3390/100000
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut+Ticaret+Bağ Evi alanında, Ayrık nizam, Hmax:38m yoldan toplam inşaat alanı 17.000 m² olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.
Kıymeti : 35.500.000,00 TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kira Şerhi : KİRA ŞERHİ 04/04/2001 y:2457 TRAFO YERİ OLARAK 99 YILLIĞINA TEK LEHİNE
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:13
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:13
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02142835

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA