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T.C. ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/249 Esas

DAVACILAR : ALİ CANBAY, SÜLLÜ CANBAY

Dava konusu Antalya ili Döşemealtı ilçesi Çığlık Köyü/Mahallesi eski 599 Parsel sayılı iken, Çığlık Mahallesinde 3402 sayılı Kanun'un 22/a maddesine göre yapılan yenileme kadastrosu ile 8604 ada 1 parsel olan ve Çığlık Mahallesinde yapılan imar uygulaması ile 9333 ada 8 parsele revizyon görmüş olan taşınmazla ilgili olarak TMK'nun 713/4.maddesi gereğince; bu yer üzerinde bir hakkı bulunduğunu iddia eden var ise mahkememize müracaat etmesi veya itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu taşınmaza ilişkin hak iddia eden veya itiraz eden olmadığı takdirde yasal koşulların gerçekleşmesi durumunda tapusuz olan bu arazinin davacılar Ali Canbay ve Süllü Canbay adına miras payları oranında tapuya tescil kararı verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02142966