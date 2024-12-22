MİDYAT BELEDİYESİNE AİT 5 ADET TAŞINMAZ SATIŞINA İLİŞKİN İLAN

MİDYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

S.NO Mahalle Cinsi İmar Durumu Ada Parsel Yüz Ölçümü M2 Muhammen Bedeli Toplam Muhammen Bedel Geçici Teminat (% 3) 1 Ortaçarşı Arsa T-3 275 162 5.983,03 m2 1.500,00 TL 8.974.545,00 TL 269.236,35 TL 2 Yolbaşı(Kule) Arsa A-2 137 58 742,71 m2 850,00 TL 631.303,50 TL 18.939,11 TL 3 Bağlarbaşı Tarla İmar Dışı 111 254 1.063,78 m2 750,00 TL 797.835,00 TL 23.935,05 TL 4 Kayalar Tarla İmar Dışı 119 72 18.269,53 m2 110,00 TL 2.009.648,30 TL 60.289,45 TL 5 Pelitli Arsa İmar Dışı 120 41 32.528,74 m2 150,00 TL 4.879.311,00 TL 146.379,33 TL

1-İHALENİN KONUSU, NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

2886 Sayılı D.İ.K 45.Maddesi gereğince, Belediye Encümenince (Açık arttırma teklif usulü ile) İlçemiz muhtelif mahallelerinde kâin yukarıda evsafı, niteliği, imar durumu, geçici teminat ve muhammen bedelleri yazılı toplam 5 adet taşınmazın satışı.

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:

Midyat Belediyesi Meclis toplantı salonunda 31/12/2024 Salı günü saat 10.00'da yapılacaktır.

3-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

a)Tebligat için adres beyanı (Şirket olması durumunda ticaret sicil gazetesi) ve ayrıca irtibat için telefon numarası

b) Kanuni İkametgâh.

c) Nüfus cüzdan fotokopisi (önlü arkalı),

d) Noter tasdikli imza sirküsü (Şirket olması durumunda şirketin imza sirküsü)

e)Vekâleten katılacaklar için Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü

f) İstekliler söz konusu işlerin muhammen bedelinin %3'ünde az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

g) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartnameyi satın almak zorundadır. İhale şartname bedeli her bir arsa için 10.000,00 TL karşılığında belediye veznesinde makbuz alınacaktır.

h) Belediyemizden (kira, Emlak, çtv) borcu olmadığına dair belge.

ı ) Adli Sicil Belgesi

i) İhale bedeli üzerinden tellallık harcı alınacaktır. Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. 500.000,00 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için yüzde 1' Tellallık harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil edilecektir.

4- İstekliler, iadeli taahhütlü teklif gönderebilirler. Ancak posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar mutlaka Komisyon Başkanlığına ulaşmış olacaktır. Bu saatten sonra gelen teklifler işleme konulmayacaktır.

5- İstekliler, şartnameyi Yazı İşleri Müdürlüğünde görebilir. Ayrıca www.midyat.bel.tr adresinden şartnameye ulaşabilirler. İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü'ne en geç ihale günü saat 09.00'a kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Midyat Belediyesi hizmet binası meclis toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6-Arsaların satış bedelleri, satış tarihi itibariyle en geç 30 gün içinde belediye veznesine veya belediyenin T.C Ziraat Bankasındaki hesabına tek seferde peşin yatırılacaktır. Aksi takdirde geçici teminat belediye lehine irat kaydedilecektir.

7-İhale komisyonu, ihaleyi ve satışı yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. İhalenin, yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

8-Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

9-İhale kapsamında ya da satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Midyat Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

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