T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/480 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Darıbükü Köyü

ADA NO : 109

PARSEL NO : 8

YÜZÖLÇÜMÜ : 195,97 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN EMİROĞLU- OSMAN EMİROĞLU-ABDULLAH ÇAKIR- ŞERİFE EMİROĞLU- HASAN ÇAKIR- İBRAHİM ÇAKIR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/480 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/12/2024