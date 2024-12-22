Giriş Tarihi: 23.12.2024 00:00
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/479 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Darıbükü Köyü,
ADA NO : 113
PARSEL NO : 5
YÜZÖLÇÜMÜ : 780,64 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSEYİN EMİROĞLU-OSMAN EMİROĞLU- ABDULLAH ÇAKIR-ŞERİFE EMİROĞLU- HASAN ÇAKIR- İBRAHİM ÇAKIR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/479 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/12/2024
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