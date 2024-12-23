T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/407 Esas

Dava konusu Antalya ili, Manavgat ilçesi, Demirciler Mahallesi Külcüler Mevkiinde bulunan doğusu 104 ada 87 parsel, batısı 104 ada 1243 parsel, güneyi 104 ada 1242 parsel, kuzeyi 104 ada 84 parselle çevrili, yaklaşık olarak 2123,40 m2 yüz ölçümündeki taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/2 maddesi gereğince davacı Hasan Hüseyin Çekiç adına tapuya tescili talep edildiğinden, belirtilen bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise duruşmanın atılı bulunduğu 06/05/2025 günü saat 09:40'da mahkememizde hazır bulunmaları veya yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur. 09/12/2024