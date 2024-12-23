T.C. OF 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğüadına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Of Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının ve saatinin aşağıda belirtileceği tarih ve satte yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur. 17/12/2024

S.No Esas No: Mahalle Ada/Parsel Davalılar Mülkiyet

Alanı (m²) Duruşma

Tarih ve Saati 1 2024/175 Hayrat/Cumhuriyet 631/1 Ali Serkan Nuhoğlu, Ayşe Nuhoğlu, Azime Nuhoğlu, Fatma Cebioğlu, Ferhat Nuhoğlu, Ferudun Cemal Nuhoğlu, Müzeyyen Akdağ, Nimet Nuhoğlu, Sena Mustafaoğlu, Zeynep Nuhoğlu, 56,32 17/01/2025

Saat: 10:55