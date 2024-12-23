T.C.

PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/150

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILANTAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ

MAHALLESİ : TAŞMIŞ MAHALLESİ

ADA NO : 248

PARSEL NO : 31,32

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜTEVEFFA : CEMİL METİN

DAVALI : AHMET METİN, BEDİR METİN, GÜLSER METİN, FATİHMETİN, SİNAN METİN, ARİF METİN, FAHRİ METİN, HACER METİN, SELÇUK METİN, SEVGİ ATAR

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Malatya ili, Pütürge ilçesi, Taşmış Mahallesi, 248 ada 31 ve 32 parsel sayılı taşınmazların davalılara ait hissesinin 05/04/2023 tarih ve 7452 sayılı kanunla yasalaşan 24/02/2023 tarih ve 126 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 7. Maddesi gereğince, 4650 sayılı kanunla Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesine göre kamulaştırıldığı bildirilerek kamulaştırma bedelinin tespitine karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/150 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.