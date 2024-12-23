Giriş Tarihi: 24.12.2024 00:00
T.C.
PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2024/150
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILANTAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ
MAHALLESİ : TAŞMIŞ MAHALLESİ
ADA NO : 248
PARSEL NO : 31,32
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜTEVEFFA : CEMİL METİN
DAVALI : AHMET METİN, BEDİR METİN, GÜLSER METİN, FATİHMETİN, SİNAN METİN, ARİF METİN, FAHRİ METİN, HACER METİN, SELÇUK METİN, SEVGİ ATAR
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Malatya ili, Pütürge ilçesi, Taşmış Mahallesi, 248 ada 31 ve 32 parsel sayılı taşınmazların davalılara ait hissesinin 05/04/2023 tarih ve 7452 sayılı kanunla yasalaşan 24/02/2023 tarih ve 126 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 7. Maddesi gereğince, 4650 sayılı kanunla Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesine göre kamulaştırıldığı bildirilerek kamulaştırma bedelinin tespitine karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/150 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
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