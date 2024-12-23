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T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/22 Esas

Davacı Bektaş Ertürk tarafından, davalılar İsmigül Ertürk ile Sevda Ertürk'ün'e karşı açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında, "Yozgat ili Sorgun ilçsei Bahadın/Salur Mahallesi 112 ada 28 parsel sayılı taşınmaz" üzerinde bulunan ev ve müştemilatı ile meyve fidanlarının davacı tarafından meydana getirildiğinin tespiti talebinde bulunduğu hususu ilan olunur. 10/10/2024