KAVAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilleri Av. Tuncay BULDAN. Av.Songül SOYLU. Av.Çağatay TUNCER, Av.Uğur Hakan GAFAR, Av. Mümün Hamza DİNLER tarafından, taşınmaz malikleri ile davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında bedel üzerinde anlaşma sağlanmadığından Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve müvekkil Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Tescil Davası açılmış olup;

1-Kararın Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 28/09/2023 tarih ve 1571 sayılı Encümen kararı Samsun Valilik Makamının 21/12/2023 tarih ve 8300059 sayılı OLUR'u ile onaylandığı,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Kavak Şubesi'ne yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içine kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6-30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

7-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 27/06/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA/PARSEL MALİK ADISOYADI 2024/172 Esas Samsun Asarcık Koşaca 115 ada 9 ALİ AKMAN, EMİNE US, EMİR AKMAN, FATMA BERŞE, HANIM AKSÖKEK,HİLMİ NERSE

İBRAHİM NERSE, KEVSER DEMİR, KEZBAN NERSE, NACİ AKMAN, ÖMER NERSE, REYHAN KALE, SÜLEYMAN NERSE, SÜMEYRA NERSE, ŞEHİZE OLGUN, ÜMMÜHAN ÖZCAN, YETER TURA, ZEYNEP NERSE, ZİYA KALE

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