T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/268 Esas

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: ASİYE BİLEYCİ MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Yukarıda isimleri yazılı taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan Türk Medeni Kanunu 713. Maddesi gereği taşınmazın tescili davasında verilen ara karar uyarınca ; Yukarıda ismi yazılı davacı mahkememize sunduğu 26.07.2023 tarihli dava dilekçesi ile; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; Dava konusu Çanakkale ili Biga ilçesi Otlukdere köyünde kain 2.619,57 m2 alana sahip tarla vasfında olan103 ada 13 parsel sayılı taşınmazın Maliye Hazinesi adına yapılan tapu kaydının iptali ile taşınmazın tamamının kazandırıcı zaman aşımına dayalı zilyetlikten dolayı davacı müvekkili adına tescilini talep etmiştir. Davaya konu taşınmazın tapuya tescili hususunda karar verileceğinden, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin (özel ve tüzel kişilerin ) TMK nun 713/4. Maddesi gereğince bu ilanın neşrinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurmaları hususu ilgililerine ilanen tebliğ olunur.

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