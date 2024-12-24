T.C.

BURSA

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN





ESAS NO : 2023/721

KARAR NO: 2024/774

Davacı NUR CANAT ile Davalı MOHAMMED SALEHA ALGHAMDI arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)), Nafaka (Katılım Nafakası) davasının yapılan yargılaması sonucunda;

Davacı vekili tarafından 16/12/2024 tarihli dilekçeyle Mahkememizin 31/10/2024 tarih,2023/721 Esas 2024/774 Karar sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde "kaldırılması" ve yeniden yargılama yapılarak "davanın tümden kabulüne" karar verilmesi istemine dair istinaf başvuru dilekçesi davalı Mohammed Saleha Alghamdı'ye ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02145159