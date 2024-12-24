T.C.DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO: 2024/2145, KARAR NO: 2024/1490, TARİH: 17/10/2024

İLAN KONUSU: Gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin tebliği

TEBLİĞ YAPILAN DAVALI: DIŞ KALE İNŞAAT MÜH. MİM. SAN. TİC.A.Ş.

Davacı Ferit Tolucan vekili, davalı şirketin sodes projesi kapsamında yaptığı çocuk ve gençlik merkezi inşaatında işçi olarak çalışmaktayken iş kazası geçirdiğini, parmaklarının kesildiğini, 25/06/2011 tarihinden itibaren tedavi gördüğünü iddia ederek, kazanın iş kazası olduğunun tespitini talep etmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Dairemizin 17/10/2024 tarih, 2024/2145 Esas, 2024/1490 Karar sayılı ilamı ile davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle, davacının davalı bünyesinde geçirdiği kazanın iş kazası olduğunu, tanık beyanı ve diğer deliller ile davanın ispat edildiğini, istinaf ilamının çelişkiler içerdiğini beyan ederek, kararın bozulmasını talep etmiştir.

Davalıya diğer yollar ile tebligat yapılamadığından, Dairemiz gerekçeli kararı ve davacı vekilinin temyiz başvuru dilekçesini içerir bu tebliğ, 7201 sayılı Kanun'un 28. maddesine göre ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

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