Giriş Tarihi: 25.12.2024 00:00
T.C. EDİRNE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2024/53 Esas
KARAR NO : 2024/395
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2024 tarihli ilamı ile TCK 204/1 maddesi gereğince hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Khosro ve Fereshte oğlu, 13/06/1990 TAHRAN doğumlu, ALIREZA HEIDARI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle ,İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yoluna gidebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.20/12/2024
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