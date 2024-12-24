T.C. EDİRNE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/53 Esas

KARAR NO : 2024/395

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2024 tarihli ilamı ile TCK 204/1 maddesi gereğince hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Khosro ve Fereshte oğlu, 13/06/1990 TAHRAN doğumlu, ALIREZA HEIDARI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle ,İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yoluna gidebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.20/12/2024

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