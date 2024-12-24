T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/185 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda

husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası

açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel

üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 26/11/2024

Katip 259717 Hakim 267349

e-imzalıdır e-imzalıdır

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İl İlçe Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı

Kahramanmaraş Elbistan Karahüyük 3403/57 Taşınmazın Tamamı 48385584128 SERMET YILDIZ

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