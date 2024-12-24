Giriş Tarihi: 25.12.2024 00:00
T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/185 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda
husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası
açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel
üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 26/11/2024
Katip 259717 Hakim 267349
e-imzalıdır e-imzalıdır
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İl İlçe Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
Kahramanmaraş Elbistan Karahüyük 3403/57 Taşınmazın Tamamı 48385584128 SERMET YILDIZ
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02145206