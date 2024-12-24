T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2024/193 E.

DAVALI: AYVAZOF İNŞ. MOBİLYA TUR. OTO. GIDA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ

Tarafınıza adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamayıp dava dilekçesi, tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde "İst. Kağıthane Talatpaşa Mah. 4432 ada 16 parseldeki taşınmazın hisseli maliki davacıların Ayvazof İnş. Şti. ile inşaat sözleşmesi imzaladıkları, sözleşmeye göre tarafların %75-%25 paylaşım oranını kabul ettikleri, aynı yer 15 parseldeki taşınmaz maliklerinin inşaat hakkı sözleşmesi imzaladıkları, bu sözleşmede paylaşım oranının %75-%25 olduğu, davacıların malik olarak yapacakları idari işlerin takibi için Rahmi Varol ve davalı şirketin yetkili temsilcisi ve tek ortağı Mustafa Ayas'ı yetkilendirdikleri, taşınmaz devrinden sonra şirket tarafından tevhid edilerek imar artışı sağlanarak 1 kat ve metrekare artışı sağlandığı, Mustafa Ayas'ın talebi ile davacıların yeniden Ali Çetin Ayas'a vekaletname verdikleri, arsa sahiplerine bilgi vermeden habersizce Ali Çetin ve Mustafa arasında yeni sözleşme yapılarak tevhid sonucu oluşan imar ve metrekare artışından sağlanan davacıların haklarını kısıtlayarak aleyhlerine değişiklik yaptıkları, şirketin eser sözleşmesine riayet etmeyerek gereği gibi inşaatı bitirip teslim etmediği" beyan edilerek bir üst kattan aynı vasıfta dairelerin tapularının iptali ile davacılar adına tapuya tescili, yahut daireler arasındaki nitelik farkının belirlenerek davalılardan tahsili ile davacılara ödenmesini, ilk sözleşmeye ve %25-%75 bölüşüme uygun imar artışı olarak ortaya çıkan bağımsız bölümlerin, kat ve metrekare artışının davacıların hisseleri oranında tapularının iptal edilerek tapuya tescili, yahut artış belirlenerek davalılardan tahsili ile davacılara ödenmesi, şirketin sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle tespit edilen ayıplı edimlerin ve eksikliklerin belirlenerek şirketten tahsili ile davacılara ödenmesi tedbir kararı verilmesi ile talep ve dava edilmiştir.

Tensip tutanağında "dava dilekçesinin zorunlu unsurları taşıdığı, basit yargılama usulünün uygulandığı, dava dilekçesinin ve tensip tutanağının taraflara tebliğine, 2 hafta içerisinde cevap verilebileceği, ilk itirazlarını sunulabileceği, başka yerden getirtilecek deliller varsa bildirilmesi, avansın yatırılması, işbu deliller için ilgili yerlere yazı yazılacağı, masrafın ilgili tarafın avansından karşılanacağı, savunmanın değiştirilmesi/genişletilmesi yasağının cevap dilekçesi verilmesiyle başlayacağı, ıslah ve karşı tarafın muvafakati haricinde yapılamayacağı, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, 2 hafta kesin sürede dilekçelerdeki sunulmayan delilleri bildirmeleri/açıklamaları, tanıkların kimlik ve adreslerini bildirmeleri, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları, tebliğ tarihiyle belirtilen yasal ihtarlardan haberdar olmuş sayılacaklarına karar verildiği" bildirilmiştir.

Duruşma günü 06/02/2025-09:30'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, dava dilekçesi, tensip zaptı, 2 haftalık sürede beyan ve itirazda bulunabileceğiniz ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02145325