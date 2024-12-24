T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/203 Esas 20/12/2024

Konu : gaiplik

İSTANBUL 1. BÖLGE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Pirimehmetpaşa Mah. 2988 ada, 10 parsel sayılı 254,00 m² yüzölçümlü taşınmazın maliki7/207 hissesi Yasef oğlu Aron, 7/207 hissesi H.Yasef kızı Vida Delevi, 7/207 hissesi H. Yasef kızı Donna Romano,7/207 hissesi H. Yasef Alfandi kızı Ester Delevi, 7/207 hissesi H. Yasef oğlu Nesim Alfandari, 7/207 hissesi H. Yasef oğlu Yako Alfandari, 5/207 hissesi H. İshak oğlu Simento Alhanaf ve 2/207 hissesi H. Menahim oğlu İshak Alhanaf 'ın gaip oldukları bildirildiğinden kendilerine bugüne kadar hiç haber alınamadığı anlaşıldığından adı geçenlerin ölmüş addolunarak, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, kendisi ve varsa mirasçılarını bildiren hayat ve mebadı hakkında bilgi ve görgüsü bulunanların varsa altı aylık süre içinde İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/203 E sayılı dosyasına müracaatları ilgililere ilanen duyurulur. 20/12/2024

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