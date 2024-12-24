İ L A N

T.C.

MENEMEN

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/37 Ort. Gid. Satış

HİSSEDAR YILMAZ KILINÇ - DROMOS 47- NO.4 ARTEMİS LUÇA /YUNANİSTAN

Memurluğumuz dosyasından yapılacak satış ilanı, Hissedar YILMAZ KILINÇ'ye gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan adı geçene tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, hissedar olduğu İzmir İl, Menemen İlçe, ESATPAŞA Mahalle/Köy, Kıraç Mevkii, 5053 Ada, 7 Parsel, Zemin Kat, 1 nolu Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacağı ilan olunur. 17/12/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02145498