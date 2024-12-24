T.C. MESUDİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/528

Esas :18/12/2024

Konu : İlanen Tebligat

İLAN METNİ

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve yurtdışı adresinize dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği için gönderilen tebligatlar yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı: AYŞE SENDİNÇ, 48250672936 T.C kimlik nolu, Nami ve Nazmiye kızı, 03/06/1969 doğumlu,

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Bilirkişi Raporu.

Bilirkişi raporuna göre özetle ;

a) Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Dursunlu mahallesi, 104 ada 1 parsel, 114 ada 21 parsel, 114 ada 24 parsel, 115 ada 6 parsel, 121 ada 66 parsel, 129 ada 54 parsel, 131 ada 23 parsel, 137 ada 9 parsel, 143 ada 3 parsel, 145 ada 7 parsel, 153 ada 1 parsel, 156 ada 4 parsel, 156 ada 14 parsel, 182 ada 1 parsel, 185 ada 1 parsel sayılı taşınmazların güncel değerinin toplam: 487.908,87 TL, olduğu,

b) Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Dursunlu mahallesi, 114 ada 11 parselde bulunan yapı ve arsa değeri için toplamda 222.194,50 TL olduğu,

c)Davaya konu taşınmazların yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı yapılan değerlendirmede aynen taksimin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. şeklinde rapor tanzim edilmekle;

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 281.maddesi gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.18/12/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02145405