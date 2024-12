TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kavaklı Belediye Başkanlığından:

İdarenin

Adresi : Kavaklı Belediye Başkanlığı Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:18 Kavaklı/KIRKLARELİ

Telefon Numarası : 0 288 246 1007

Elektronik Posta Adresi : kavaklibelediyesi@hotmail.com

1- İHALENİN KONUSU :

İşin Adı : Kırklareli Kavaklı 9782 Parseldeki Taşınmazın Satışı.

Aşağıda özellikleri belirtilen Kavaklı Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır.

SIRA NO PARSEL MAHALLE NİTELİĞİ YÜZÖLÇÜM

M² 04/12/2017 TARİHLİ İLAVE+REVİZYON İMAR PLANINA GÖRE İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ



1



9782



TURİST



ARSA



1.641,52 T2 (Ticaret Alanı)



E=1.00 (Emsal)



Yençok:4.50m (Bina Yüksekliği)

15.410.000,00



TL

462.300,00



TL 14/01/2025



Salı



Saat: 11:00

2- İHALELERİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulünce ihale edilecektir.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Kavaklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir veya ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini 500,00-TL karşılığında satın alabilir.

4- İhale, Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kavaklı Belediye Encümenidir.)

5- EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 10.30'a kadar Kavaklı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu, (Örneği şartname ekinde mevcut)

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a- Teklif mektubunu içeren iç zarf

b- Şartname bedeli olan 500,00 TL'nin ödendiğine dair makbuz

c- 2886 sayılı Kanunun 6/2.maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname (örneği şartname ekinde mevcut)

d- Yer görme Belgesi (örneği şartname ekinde mevcut)

e- Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için)

f- İkametgah belgesi. (gerçek kişiler için)

g- Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)

h- Kavaklı Belediyesi Tahsilat Servisinden alacakları Belediyemize borcu yoktur yazısı. (İhale ilk ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

I- İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminatın peşin yatırılması durumunda iadesi için)

j- Taşınmaza ait satış şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.

k- Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi

l- Tüzel kişiler için: ihale yılı içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02144622