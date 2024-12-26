Giriş Tarihi: 27.12.2024 00:00
T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/148 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ PELİTKÖY MAHALLESİ
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 239
PARSEL NO : 1
VASFI : ZEYTİNLİK
YÜZÖLÇÜMÜ : 3887.14 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI
MURİS : MEHMET CEBECİ - 13102702826
MİRASÇILARI : 1- MUZAFFER CEBECİ-13081703586 -
2- NİMET CEBECİ-13078703650 -
3- SEHER CEBECİ-18058537850 -
4- SERAP CEBECİ-13087703368 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : -
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/148 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/12/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02146193