T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/148 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ PELİTKÖY MAHALLESİ

MEVKİİ : -

PAFTA NO : -

ADA NO : 239

PARSEL NO : 1

VASFI : ZEYTİNLİK

YÜZÖLÇÜMÜ : 3887.14 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI

MURİS : MEHMET CEBECİ - 13102702826

MİRASÇILARI : 1- MUZAFFER CEBECİ-13081703586 -

2- NİMET CEBECİ-13078703650 -

3- SEHER CEBECİ-18058537850 -

4- SERAP CEBECİ-13087703368 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : -

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/148 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/12/2024

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