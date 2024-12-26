T.C. MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/659 Esas KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mardin ili Midyat ilçesi Ulucami Mah 563 ada 5 parselde kayıtlı avlulu kargir ev vasıflı 92,87 m² yüz ölçümüne sahip taşınmaz

MALİK :Leman ARSLAN -64603064548

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: :KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yukarıda nevi belirtilen taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bedel tespiti ve adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Kültür ve Turizm Bakanlığına yöneltileceği ve dava açanların mahkememize bilgi vermeleri gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, hak sahibi veya hak sahibi olduğunu iddia eden şahısların mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, hak sahiplerinin ve ileride çıkması muhtemel hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz etmedikleri taktirde dava dosyasına müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerektiği hususu, 4650 sayılı kanunun 10 maddesi gereği ilgililere ilan olunur. 05/12/2024

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