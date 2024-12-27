Giriş Tarihi: 28.12.2024 00:00
T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
|Sıra No
|Esas No
|İl
|İlçe
|Mahalle/Köy
|Ada/ Parsel
|Mülkiyet Hakkı ve Daimi İrtifak Hakkı
|Maliki
|1
|2024/337
|Tekirdağ
|Ergene
|Ahimehmet
|145/295 (eski)
145/390
(yeni)
|1.569,28 m2
|Gönül Kurt
|2
|2024/338
|Tekirdağ
|Ergene
|Ahimehmet
|145/299
(eski)
145/394
(yeni)
|2.099,79 m2
|Kenan Koçaslan
|3
|2024/339
|Tekirdağ
|Ergene
|Ahimehmet
|145/339
(eski)
145/401
(yeni)
|92,69 m²
|Nazim Hikmet Çolaklar
|4
|2024/340
|Tekirdağ
|Ergene
|Ahimehmet
|167/521
|64,92 m²
|Doğan Balcı, Nazcı Can
|5
|2024/341
|Tekirdağ
|Ergene
|Ahimehmet
|167/469
(eski)
167/687
(yeni)
|577,24 m2
|Nazim Hikmet Çolaklar
Yukarıda; malikleri, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU PROJESİ kapsamında kamulaştırılması amacıyla 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD adına yöneltilmesi gerektiği ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD adına tescil edileceği, ilanın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve bedele ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI Çorlu Şubesi'ne yatırılacak olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/12/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02147244