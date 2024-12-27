T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sıra No Esas No İl İlçe Mahalle/Köy Ada/ Parsel Mülkiyet Hakkı ve Daimi İrtifak Hakkı Maliki 1 2024/337 Tekirdağ Ergene Ahimehmet 145/295 (eski)

145/390

(yeni) 1.569,28 m2 Gönül Kurt 2 2024/338 Tekirdağ Ergene Ahimehmet 145/299

(eski)

145/394

(yeni) 2.099,79 m2 Kenan Koçaslan 3 2024/339 Tekirdağ Ergene Ahimehmet 145/339

(eski)

145/401

(yeni) 92,69 m² Nazim Hikmet Çolaklar 4 2024/340 Tekirdağ Ergene Ahimehmet 167/521 64,92 m² Doğan Balcı, Nazcı Can 5 2024/341 Tekirdağ Ergene Ahimehmet 167/469

(eski)

167/687

(yeni) 577,24 m2 Nazim Hikmet Çolaklar

Yukarıda; malikleri, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin belirtilen m² miktarındaki kısmı davacı T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU PROJESİ kapsamında kamulaştırılması amacıyla 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD adına yöneltilmesi gerektiği ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD adına tescil edileceği, ilanın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve bedele ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI Çorlu Şubesi'ne yatırılacak olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/12/2024