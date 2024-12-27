T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik





Sayı : E-72305940-2024/895/900/901-15931/83668 17.12.2024

Konu : İlan Metni



İLGİLİ : İzmir eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39766) Serdar ERGÜL (2024/895, 2024/900 ve 2024/901 Esaslar)



ADRES : Meçhul



2024/895 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda "İzmir Askeri Casusluk" adıyla bilinen, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, gözaltına alınan, tutuklanan, serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatına karar verilen Zeki AŞIM'ın; Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/61 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/900 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda "İzmir Askeri Casusluk Davası" olarak bilinen İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 02/07/2012 -05/07/2012 tarihleri arasında gözaltına alınan, 07/07/2012 tarihinde tekrar gözaltına alınıp, 08/07/2012 - 27/09/2013 tarihleri arasında tutuklu kalan ve yargılama sonunda beraatına karar verilen Burhan KAHRAMAN'ın; İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/30 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/901 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda "İzmir Askeri Casusluk" davası olarak bilinen, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 13/06/2012 tarihinde gözaltına alınan, 16/06/2012 – 27/02/2013 tarihleri arasında tutuklu kalan ve yargılama sonunda beraatına karar verilen İsmail Tayfun UZBAY'ın; İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konularından ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 20.11.2024 tarihli, 2024/895 esas ve 2024/2061 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/900 esas ve 2024/2062 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/901 esas ve 2024/2063 sayılı kararları ile;

1) İlgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

2) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71. maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

3) Soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2020/114 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından, iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2020/114 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2020/114 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine, disiplin dosyasında karar verilmesi için kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.